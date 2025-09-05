Скидки
Футбол Новости

Новичок «Краснодара» Пальцев: после игры хотел поговорить с Кордобой, он не дал мне шанса

Новичок «Краснодара» Пальцев: после игры хотел поговорить с Кордобой, он не дал мне шанса
Аудио-версия:
Комментарии

Перешедший из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар» защитник Валентин Пальцев высказался о взаимоотношениях с форвардом «быков» Джоном Кордобой.

— История с Кордобой. Ты играл против него и пытался его вывести из себя, после этого он обиделся на тебя. Верно?
— Это было в прошлом сезоне. Мне сказали: если выводить Кордобу на эмоции, у него не получится игра. Я первым не начинал, но готов был в любой момент. Джон первым начал меня провоцировать, а я просто ответил. Думаю, в тот день у меня получилось выключить его из игры. Потом я хотел через переводчика ему сказать: всё, что было на поле, остаётся на поле, а в жизни я другой человек, но он решил уйти. Не дал шанс мне с ним поговорить, — сказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

4 сентября официальный телеграм-канал «Краснодара» объявил о подписании защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева на правах аренды с обязательным выкупом по итогам сезона. В текущем сезоне футболист провёл за клуб из Дагестана 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым голом.

