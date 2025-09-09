Венгрия — Португалия: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть трансляцию

Скидки
Венгрия — Португалия: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Венгрии и Португалии. Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» (Будапешт, Венгрия). В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Права на трансляцию матча отбора к ЧМ-2026 Венгрия — Португалия в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
2 : 3
Португалия
1:0 Варга – 21'     1:1 Б. Силва – 36'     1:2 Роналду – 58'     2:2 Варга – 84'     2:3 Канселу – 86'    

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
