«Мы вошли в историю». Эдерсон высказался об этапе своей карьеры в «Манчестер Сити»

Вратарь Эдерсон, перешедший из «Манчестер Сити» в турецкий «Фенербахче», поделился впечатлениями от своей карьеры в английском клубе. Бразилец подчеркнул, что команда вошла в историю благодаря большому количеству побед в различных турнирах.

«Шесть титулов Премьер-лиги за восемь сезонов. Помню, после моего последнего титула Премьер-лиги я разговаривал с Фредом Калдейрой (ведущим TNT. — Прим. «Чемпионата»), и он сказал, что после четырёх побед подряд это уже нормально! Это ненормально. Мы вошли в историю, моя команда вошла в историю. Игроки, персонал, этот клуб вошёл в историю.

Я приехал в Манчестер таким молодым и с большой мечтой носить эту футболку. У меня был настрой усердно работать, выкладываться по полной и использовать опыт старших ребят, которые играют и стремятся завоевать трофеи. Наши мечты сбылись, и я так рад этим моментам. Я был счастлив в этот период своей жизни.

Трудно переезжать после восьми лет, сменить дом и отправиться в Турцию — это большой стресс, но я счастлив, и моя семья — тоже. Это лучшее решение для меня и моей семьи», — приводит слова Эдерсона официальный сайт «Манчестер Сити».

Всего в составе «горожан» Эдерсон выиграл 19 трофеев.

