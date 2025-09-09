Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Франция — Исландия: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Франция — Исландия: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 9 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Франции и Исландии. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция). В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Права на трансляцию матча отбора к ЧМ-2026 Франция — Исландия в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 2-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Франция
Окончен
2 : 1
Исландия
0:1 Andri Lucas Guðjohnsen – 21'     1:1 Мбаппе – 45'     2:1 Баркола – 62'    
Удаления: Тчуамени – 68' / нет

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Мбаппе высказался о своей роли капитана сборной Франции

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android