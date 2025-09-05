Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Зырянов — о работе в «Зените»: с Семаком будет намного проще, чем с любым другим тренером

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов рассказал, что в работе ему проще наладить контакт с главным тренером команды Сергеем Семаком, чем с любым другим специалистом, из-за давнего знакомства.

«Огромный плюс для меня в том, что очень хорошо знаю главного тренера команды Сергея Семака. Мы с ним вместе играли и в клубе, и в сборной. Найти точки соприкосновения будет намного легче, чем с любым другим тренером. По всем вопросам, от игры команды до трансферов», — приводит слова Зырянова «РИА Новости Спорт».

Константин Зырянов сменил на посту председателя правления сине-бело-голубых Александра Медведева. Семак работает главным тренером «Зенита» с 2018 года. Под его руководством команда выиграла шесть чемпионских титулов.

