Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» объявил о трансфере Кристофера Ву из «Ренна»

«Спартак» объявил о трансфере Кристофера Ву из «Ренна»
Комментарии

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника Кристофера Ву, который ранее выступал за французский «Ренн». Красно-белые подписали с 23-летним игроком сборной Камеруна соглашение сроком на четыре года. Ву будет выступать за «Спартак» под номером 3.

«Добро пожаловать в «Спартак», Кристофер!» — написала пресс-служба красно-белых.

Фото: ФК «Спартак»

Ву выступал в составе «Ренна» с сентября 2022 года. В минувшем сезоне защитник провёл за «Ренн» 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

Интересные подробности сделки
«Спартак» договорился о необычном формате трансфера Кристофера Ву из «Ренна» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android