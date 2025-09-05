«Спартак» объявил о трансфере Кристофера Ву из «Ренна»

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника Кристофера Ву, который ранее выступал за французский «Ренн». Красно-белые подписали с 23-летним игроком сборной Камеруна соглашение сроком на четыре года. Ву будет выступать за «Спартак» под номером 3.

«Добро пожаловать в «Спартак», Кристофер!» — написала пресс-служба красно-белых.

Фото: ФК «Спартак»

Ву выступал в составе «Ренна» с сентября 2022 года. В минувшем сезоне защитник провёл за «Ренн» 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.