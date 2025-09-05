Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Данил Круговой: если Карпину нужно будет использовать меня выше в схеме, можно попробовать

Данил Круговой: если Карпину нужно будет использовать меня выше в схеме, можно попробовать
Защитник сборной России по футболу Данил Круговой высказался о своей позиции на поле в матче с Иорданией (0:0) и добавил, что готов сыграть на другом участке поля.

«Мне было комфортно играть. Всё хорошо. Я выступал на родной позиции. Если Валерию Георгиевичу нужно будет использовать меня выше, можно попробовать. Я могу и слева, и выше сыграть», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Россия встретится с национальной командой Катара 7 сентября. Игра пройдёт на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Начало — в 18:15 мск. В октябре сборная России проведёт товарищеские матчи с Ираном и с Боливией.

