Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Валентин Пальцев вспомнил потасовку и своё удаление в матче «Динамо» Мх — «Краснодар»

Аудио-версия:
Перешедший из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар» центральный защитник Валентин Пальцев поделился воспоминаниями о потасовке в матче своей бывшей и нынешней команд.

— Товарищеский матч «Динамо» Мх — «Краснодар». Случилась потасовка, тебя удалили. Как сейчас вспоминаешь эту историю?
— Я считаю, что меня удалили ни за что (смеётся). В моменте захлестнули эмоции — одна команда пошла защищать своего игрока, другая — своего. То на то и вышло, — сказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

4 сентября официальный телеграм-канал «Краснодара» объявил о подписании защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева на правах аренды с обязательным выкупом по итогам сезона. В текущем сезоне футболист провёл за клуб из Дагестана 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым голом.

