Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Миранчук рассказал, когда сделает выводы о своём периоде в «Сьоне»

Антон Миранчук рассказал, когда сделает выводы о своём периоде в «Сьоне»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук рассказал, когда сделает выводы о своём периоде в «Сьоне». Антон присоединился к «Сьону» в сентябре 2024-го, игроком «Динамо» он стал в летнее трансферное окно — 2025.

— Почему ты год назад выбрал «Сьон»?
— Не хочу снова открывать эту историю, разбирать. То, что случилось, уже произошло. Выводы я буду делать через 10 лет, когда закончу с футболом. Тогда смогу себе ответить, правильно поступил или нет. Есть ещё и моменты, которые я сейчас не хочу озвучивать, — приводят слова Миранчука «Известия».

Всего на счету Миранчука два гола и три результативные передачи за «Сьон» в 25 матчах чемпионата Швейцарии. В Мир Российской Премьер-Лиге 29-летний игрок забил 37 голов и отдал 25 результативных передач в 163 встречах за «Локомотив».

Материалы по теме
Антон Миранчук раскрыл, почему принял решение вернуться в Россию из швейцарского «Сьона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android