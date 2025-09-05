Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук рассказал, когда сделает выводы о своём периоде в «Сьоне». Антон присоединился к «Сьону» в сентябре 2024-го, игроком «Динамо» он стал в летнее трансферное окно — 2025.

— Почему ты год назад выбрал «Сьон»?

— Не хочу снова открывать эту историю, разбирать. То, что случилось, уже произошло. Выводы я буду делать через 10 лет, когда закончу с футболом. Тогда смогу себе ответить, правильно поступил или нет. Есть ещё и моменты, которые я сейчас не хочу озвучивать, — приводят слова Миранчука «Известия».

Всего на счету Миранчука два гола и три результативные передачи за «Сьон» в 25 матчах чемпионата Швейцарии. В Мир Российской Премьер-Лиге 29-летний игрок забил 37 голов и отдал 25 результативных передач в 163 встречах за «Локомотив».