Греция — Дания: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Греция — Дания: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 8 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Греции и Дании. Игра пройдёт на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей, Греция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 2-й тур
08 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Греция
Окончен
0 : 3
Дания
0:1 Дамсгор – 32'     0:2 Кристенсен – 62'     0:3 Хойлунд – 81'    

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
