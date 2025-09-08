Греция — Дания: во сколько начало матча отбора к ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 8 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Греции и Дании. Игра пройдёт на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей, Греция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляцию этого матча также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

