Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Балтики» объяснил, в чём уникальность калининградских болельщиков

Гендиректор «Балтики» объяснил, в чём уникальность калининградских болельщиков
Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов объяснил, в чём уникальность калининградских болельщиков. Напомним, по итогам семи туров Мир РПЛ «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.

«Могу сказать, что на самом деле Калининградская область — это очень-очень футбольный регион, в том же городе Калининграде живёт чуть больше 600 тысяч человек, при этом на матчи мы собираем по 25−30 тысяч. Относительно общей численности населения города — это большой процент приходит на стадион.

Это нельзя сравнить ни с одним городом в России. Плюс это невероятная любовь к клубу. Во время побед носят на руках, во время неудач все могут подойти на улице и спросить. Андрей Викторович [Талалаев] об этом тоже говорил, что к нему очень часто на улицу подходят и задают спортивные и футбольные вопросы», — сказал Измайлов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Сочи», «Ахмат» и «Балтика» хотели подписать Олейникова. Игрок отказался
