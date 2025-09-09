Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Босния и Герцеговина — Австрия: прямая трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнется в 21:45

Босния и Герцеговина — Австрия: прямая трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 21:45
Комментарии

Сегодня, 9 сентября, в 21:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Боснии и Герцеговины и Австрии.

Смотрите матч здесь
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
ЧМ-2026 — Европа . Группа H. 6-й тур
09 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
1 : 2
Австрия
0:1 Забитцер – 49'     1:1 Джеко – 50'     1:2 Лаймер – 65'    
Удаления: нет / Виммер – 90+5'

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Таблицы групп отборочного турнира к ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
«Полное безумие». Скандалище между «ПСЖ» и сборной Франции из-за травмы Дембеле
«Полное безумие». Скандалище между «ПСЖ» и сборной Франции из-за травмы Дембеле

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android