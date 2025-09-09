Босния и Герцеговина — Австрия: прямая трансляция матча отбора к ЧМ-2026 начнётся в 21:45

Сегодня, 9 сентября, в 21:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Боснии и Герцеговины и Австрии.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

