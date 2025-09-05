Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саратовский «Сокол» подписал контракт с боснийским полузащитником

Саратовский «Сокол» подписал контракт с боснийским полузащитником
Комментарии

«Сокол» из Саратова заключил контракт с боснийским полузащитником Амиром Кахримановичем. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Последним клубом 26-летнего футболиста была «Влазния», выступающая в Суперлиге Албании, в составе которой Амир завоевал серебряные медали. Всего в албанской лиге хавбек провёл 93 матча, в которых забил 15 голов и отдал девять результативных передач.

До этого Кахриманович выступал в чемпионатах Македонии, Словении и Хорватии. Футболист является воспитанником загребского «Динамо». По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость боснийца составляет € 250 тыс.

Материалы по теме
Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android