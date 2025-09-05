«Самый большой клуб России!» Новичок «Спартака» Ву обратился к болельщикам

Новичок «Спартака» Кристофер Ву выступил с приветственным заявлением после перехода в стан красно-белых. Он обратился к болельщикам московской команды. Ву заявил, что считает «Спартак» самым большим клубом России. Он перебрался в московский клуб из французского «Ренна».

«Привет, болельщики «Спартака»! Меня зовут Кристофер. Я счастлив перейти в этот прекрасный клуб — самый большой клуб России. Очень жду встречи с вами и первых матчей за «Спартак», — сказал Ву в видео в телеграм-канале красно-белых.

Ву выступал в составе «Ренна» с сентября 2022 года. В минувшем сезоне защитник провёл за «Ренн» 21 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.