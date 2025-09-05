Равиль Измайлов рассказал, как формируется бюджет «Балтики»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов объяснил, как формируется бюджет калининградского клуба. Напомним, по итогам семи туров Мир РПЛ «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.

«Это регион. Это, наверное, основная масса, ну, основная помощь приходит от нашего генерального партнёра, спонсора — это госкорпорация «Ростех». Да, у нас есть некий пул партнёров. Ещё там коммерческие спонсоры, букмекеры, местные предприятия, федеральные какие-то предприятия. Формируется из всего.

Почему есть стабильность в клубе? Наверное, это правильное формирование бюджета и корректное выполнение бюджета. В частности, я за этим тоже очень чётко и очень ответственно слежу», — сказал Измайлов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».