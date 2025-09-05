Скидки
Главная Футбол Новости

Равиль Измайлов рассказал, как формируется бюджет «Балтики»

Равиль Измайлов рассказал, как формируется бюджет «Балтики»
Комментарии

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов объяснил, как формируется бюджет калининградского клуба. Напомним, по итогам семи туров Мир РПЛ «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.

«Это регион. Это, наверное, основная масса, ну, основная помощь приходит от нашего генерального партнёра, спонсора — это госкорпорация «Ростех». Да, у нас есть некий пул партнёров. Ещё там коммерческие спонсоры, букмекеры, местные предприятия, федеральные какие-то предприятия. Формируется из всего.

Почему есть стабильность в клубе? Наверное, это правильное формирование бюджета и корректное выполнение бюджета. В частности, я за этим тоже очень чётко и очень ответственно слежу», — сказал Измайлов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментарии
