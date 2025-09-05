Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валентин Пальцев отреагировал на непопадание в состав сборной России на сентябрьские матчи

Валентин Пальцев отреагировал на непопадание в состав сборной России на сентябрьские матчи
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Краснодара» Валентин Пальцев отреагировал на непопадание в окончательную заявку сборной России на сентябрьские учебно-тренировочные сборы.

— Удивило твоё отсутствие в составе сборной России на сентябрьские матчи. Это связано с процессом перехода в «Краснодар»?
— Нет, это разные истории. Я рад, что попал в расширенный состав, но расстроился, что не оказался в окончательном. Хотя понимаю, что, видимо, за эти 10 матчей я недостаточно сделал, чтобы попасть в сборную России. Есть игроки, которые сделали больше, они заслужили. Тренеру виднее. А сам бы я никогда в жизни не попросил меня не вызывать из-за перехода куда-либо, — сказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

4 сентября официальный телеграм-канал «Краснодара» объявил о подписании защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева на правах аренды с обязательным выкупом по итогам сезона. В текущем сезоне футболист провёл за клуб из Дагестана 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым голом.

Материалы по теме
«Предложение «Спартака» было неприемлемым». Первое интервью c Пальцевым в «Краснодаре»
Эксклюзив
«Предложение «Спартака» было неприемлемым». Первое интервью c Пальцевым в «Краснодаре»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android