Валентин Пальцев отреагировал на непопадание в состав сборной России на сентябрьские матчи

Новичок «Краснодара» Валентин Пальцев отреагировал на непопадание в окончательную заявку сборной России на сентябрьские учебно-тренировочные сборы.

— Удивило твоё отсутствие в составе сборной России на сентябрьские матчи. Это связано с процессом перехода в «Краснодар»?

— Нет, это разные истории. Я рад, что попал в расширенный состав, но расстроился, что не оказался в окончательном. Хотя понимаю, что, видимо, за эти 10 матчей я недостаточно сделал, чтобы попасть в сборную России. Есть игроки, которые сделали больше, они заслужили. Тренеру виднее. А сам бы я никогда в жизни не попросил меня не вызывать из-за перехода куда-либо, — сказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

4 сентября официальный телеграм-канал «Краснодара» объявил о подписании защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева на правах аренды с обязательным выкупом по итогам сезона. В текущем сезоне футболист провёл за клуб из Дагестана 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым голом.