Равиль Измайлов ответил, влияет ли Fan ID на посещаемость матчей «Балтики»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил, влияет ли Fan ID на посещаемость матчей калининградской команды. Fan ID (карта болельщика) необходим для посещения матчей Мир Российской Премьер-Лиги с 2022 года.

«У нас по Fan ID очень хорошая история, что два года назад футбольный клуб «Балтика» уже попадал в Премьер-Лигу, и он был в Премьер-лиге, и за тот год большинство болельщиков уже успели оформить Fan ID. А сейчас вот этот наплыв на оформление Fan ID уже очень такой небольшой.

Но при этом мы оставили все удобства для наших болельщиков, для жителей и гостей Калининградской области. То есть у нас остался МФЦ, который рядом со стадионом. Мы привлекаем, мы даём оповещение, рекламу и информируем население о том, где и как упростить получение Fan ID. Сейчас с этим проблем нет. И численность болельщиков на наших матчах тому подтверждение.

Я думаю, что к аншлагу мы придём очень-очень скоро, и, наверное, ближайшие матчи с грандами российского футбола это подтвердят», — сказал Измайлов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».