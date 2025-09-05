Экс-игрок «Динамо» Мх Пальцев: Махачкала останется в сердце. Особенная атмосфера!

Перешедший из махачкалинского «Динамо» в «Краснодар» защитник Валентин Пальцев высказался о прошедшем этапе своей карьере.

— Этап в Махачкале останется в сердце?

— Конечно. Не просто в сердце, а везде. И Махачкала, и Набережные Челны — те места, куда я очень рад возвращаться, приезжать на игры и просто общаться с людьми, с которыми там играл. Самое памятное в Махачкале — домашние матчи, болельщики на трибунах. На встречи с грандами в прошлом сезоне, когда мы только вышли, приходили по 15 тыс. болельщиков. И сейчас приходят, сплошное удовольствие играть домашние матчи. Атмосфера особенная! — сказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

4 сентября официальный телеграм-канал «Краснодара» объявил о подписании защитника махачкалинского «Динамо» Валентина Пальцева на правах аренды с обязательным выкупом по итогам сезона. В текущем сезоне футболист провёл за клуб из Дагестана 10 матчей во всех турнирах, отметившись одним забитым голом.