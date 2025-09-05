Скидки
Гендиректор «Балтики» оценил выход в Суперфинал КР в сезон вылета из Премьер-Лиги

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос, предпочёл бы он неучастие его команды в Суперфинале Кубка России, если бы это помогло остаться в РПЛ по итогам сезона-2023/2024.

— Вы выбрали бы не выйти в финал Кубка, но остаться в РПЛ?
— На самом деле очень часто задают этот вопрос, и есть и плюсы, и минусы у каждого из двух путей. Во-первых, финал Кубка — грандиозный матч, и, к счастью, этот матч получился очень интересным, очень таким необычным. Мы играли с «Зенитом», достаточно долгое время лидировали 1:0, и только в концовке матча мы пропустили, к сожалению, два гола и заняли второе место в Кубке, получили серебряные медали.

А для «Балтики» участие в финале Кубка за 71 год истории футбольного клуба — это высшее достижение. Это веха, опять-таки, для становления клуба. Я считаю, это очень важно, поскольку показывает, что у клуба есть большое будущее и нам есть к чему стремиться. Мы уже достаточно крепки и достаточно сильны, чтобы замахиваться на какие-то очень большие достижения.

Из минусов — мы вылетели в Первую лигу, но с учётом того, что мы очень успешно прошли, чемпионство, какой у нас был праздник в городе, что-то необыкновенное с огромным количеством болельщиков, при этом была плохая погода, такой моросящий дождь, но весь город собрался на площади, весь город собрался на стадионе. И вот эта череда побед ещё продолжается сейчас, из Первой лиги, — она, наверное, тоже чуть-чуть поменяла такую философию футбольного клуба «Балтика» и культуру боления. И болельщик, наверное, поэтому сейчас ходит в большом количестве на стадион, ведь привыкли к победам, вот это правильное, красивое чемпионство. И продолжение этого сейчас уже в сезоне Премьер-Лиги, — сказал Измайлов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

