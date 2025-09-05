Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Глава ВТБ раскрыл план «Динамо» при ужесточении лимита на легионеров

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что московское «Динамо» будет делать упор на российских футболистов вне зависимости от ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ. ВТБ — генеральный спонсор бело-голубых. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«У меня нет чёткого мнения по этому поводу. Мы вообще настроены на то, чтобы выращивать свои кадры, мы приступаем к строительству школы, очень мощной и современной школы «Динамо» в Москве. Поэтому будем держать опору на молодёжь, это и по нашей команде видно. Но в нашем спорте легионеры участвуют, и это обогащает наш футбол, потому что играют спортсмены из разных континентов и разных стран. Это, мне кажется, неплохо. А по лимиту — всё равно опора у нас будет на наших», — приводит слова Костина «РИА Новости Спорт».

Напомним, первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15). «Динамо» — девятое (8).

