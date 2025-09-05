Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Алим Зумакулов — о ничьей России с Иорданией: в футбол везде научились играть

Алим Зумакулов — о ничьей России с Иорданией: в футбол везде научились играть
Российский футболист Алим Зумакулов, поигравший в ряде азиатских клубов, подвёл итоги матча сборных России и Иордании. Команды встретились 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
04 сентября 2025, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
0 : 0
Иордания

«Я понимал: все думали, что сборная Иордании — проходной соперник для России, поскольку о них мало информации. Однако сборная Иордании — организованная команда, где играют цепкие ребята, поэтому матч закончился со счётом 0:0. В футбол везде научились играть — иорданцы неуступчивы. Счёт на табло», — сказал Зумакулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

