Алим Зумакулов — о ничьей России с Иорданией: в футбол везде научились играть

Российский футболист Алим Зумакулов, поигравший в ряде азиатских клубов, подвёл итоги матча сборных России и Иордании. Команды встретились 4 сентября на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Игра завершилась вничью со счётом 0:0.

«Я понимал: все думали, что сборная Иордании — проходной соперник для России, поскольку о них мало информации. Однако сборная Иордании — организованная команда, где играют цепкие ребята, поэтому матч закончился со счётом 0:0. В футбол везде научились играть — иорданцы неуступчивы. Счёт на табло», — сказал Зумакулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.