Гендиректор «Балтики» Измайлов ответил, легко ли работать с Талалаевым

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал, легко ли работать с главным тренером калининградской команды Андреем Талалаевым. Напомним, по итогам семи туров Мир РПЛ «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.

«Наверное, нелегко работать, но я честно могу сказать, что с тем, с кем интересно работать, всегда нелегко. То, что у него есть своя позиция, — это, наоборот, плюс. И позиция, и его доводы, и его стремления — они… Я их прекрасно понимаю, и они зачастую там, показывая результат, оказываются правильными.

Но в то же время я не согласен с тем, что Андрей Викторович — человек, которого нельзя переубедить или с которым нельзя поспорить. Мы обсуждаем, мы меняем позиции — и я, и он. То есть он может своё мнение изменить? Да», — сказал Измайлов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».