Фонд «Пари и побеждай» запускает грантовый конкурс для реализации футбольных проектов

Фонд «Пари и побеждай» объявляет о старте грантового конкурса для проектов в сфере футбола. Инициатива приурочена к Международному дню благотворительности, который отмечается 5 сентября.

Основные задачи конкурса — поддержка инициатив, которые делают футбол доступнее, развивают инфраструктуру и вовлекают детей и молодёжь в спортивную и социальную жизнь регионов.

Грантовый фонд составляет 3 млн рублей. Всего будет выдано 15 грантов трёх категориях:

● один грант на 1 млн рублей;

● четыре гранта по 250 тыс. рублей;

● десять грантов по 100 тыс. рублей.

В рамках инициативы фонд предоставит получателям гранта финансирование, методическую экспертизу и публичное освещение в медиа.

«Средства можно будет направить на проведение турниров, обучение тренеров и развитие команд, а также на приобретение экипировки и инвентаря. Мы хотим, чтобы взрослые и их дети получили эту возможность и в полной мере ощутили, что спорт может менять жизнь к лучшему», — отметил Алексей Бабичев, благотворительный фонд «Пари и побеждай».

Проекты оцениваются по пяти направлениям: социальная значимость (30%), реалистичность бюджета и плана (25%), инновационность (15%), устойчивость (20%), команда (10%).

Среди членов Экспертного совета, который проведёт оценку проектов, лидеры футбольной индустрии: Василий Маврин (МФК «Амкал», тренер), Алексей Бабичев (БФ «Пари и побеждай»), Денис Солодков (ФНЛ), Диана Закарьян (РФС) и другие эксперты.

Подача заявок открыта с 5 сентября по 5 октября 2025 года на сайте конкурса.