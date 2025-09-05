Скидки
Главная Футбол Новости

Агент Дугласа Сантоса оценил дебют игрока «Зенита» за сборную Бразилии

Комментарии

Агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника санкт-петербургского «Зенита» Дугласа Сантоса, оценил дебют капитана сине-бело-голубых в официальных матчах за сборную Бразилии. Напомним, Сантос дебютировал за «селесао» в матче 17-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Чили (3:0).

«Мне кажется, Дуглас провёл отличный дебютный матч за сборную Бразилии. Но я ещё не общался с ним, чтобы узнать его мысли об этом», — сказал Фрейтас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. Бразилец имеет российское гражданство.

