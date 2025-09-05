Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
21:45 Мск
Алим Зумакулов: сборной России с Катаром будет легче, чем с Иорданией

Российский футболист Алим Зумакулов, поигравший в ряде азиатских клубов, сделал свой прогноз на предстоящий матч сборной России с национальной командой Катара. Игра пройдёт 7 сентября на стадионе «Джассим Бин Хамад — Аль-Садд» в Эр-Райяне. Начало — в 18:15 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, в матче с Катаром сборной России будет легче, чем с Иорданией. Футболисты российской команды захотят реабилитироваться после ничьей с Иорданией. Если сравнивать Катар с Иорданией, вторые играют больше от обороны. Катарцы же в Азиатской конференции играют первым номером, поэтому они точно не будут дома действовать от обороны и ставить автобус. Такого не будет. Катар будет пытаться играть в футбол.

Насколько я знаю, у сборной Катара много натурализованных футболистов, особенно из Бразилии, которые давно выступают в чемпионате страны за хорошие зарплаты, получили гражданство и выходят за национальную команду. Средний возраст сборной Катара — 33-35 лет. Поэтому с ними будет полегче — сборная России выиграет», — сказал Зумакулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

