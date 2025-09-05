Глава ВТБ ответил на вопрос о возможной отставке Карпина

Президент‑председатель правления ВТБ Андрей Костин высказался о неудачном старте сезона под руководством Валерия Карпина, а также ответил на вопрос о возможной отставке тренера.

— У «Динамо» сложный старт сезона, несмотря на серьёзный бюджет от ВТБ. Вас это не беспокоит?

— Не знаю. Это тренер должен сказать, руководство команды. Должны, наверное, внедрять новые подходы, которые тренер планировал — перестраивать работу под него. Слушайте, нельзя так [быстро судить о работе Карпина]. Сыграли только несколько матчей. Сразу все побежали: «Ох, ах, беда какая». Пускай команда играет, новый тренер проявляет себя. В конце концов, разные периоды бывают у любой команды. Будто какая‑то трагедия случилась. Футбол — это игра, пускай играют.

— Карпин даже допускал свою отставку. Считаете, ему нужен кредит доверия?

— Да, человеку нужно дать время. И дело не в доверии, доверие есть: он известный тренер, в «Динамо» не с улицы пришёл. Мы все знаем его качества. Посмотрим, что из этого получится, — приводит слова Костина «Матч ТВ».

Напомним, по итогам семи стартовых туров Мир РПЛ «Динамо» находится на девятом месте в турнирной таблице.