Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава ВТБ ответил на вопрос о возможной отставке Карпина

Глава ВТБ ответил на вопрос о возможной отставке Карпина
Аудио-версия:
Комментарии

Президент‑председатель правления ВТБ Андрей Костин высказался о неудачном старте сезона под руководством Валерия Карпина, а также ответил на вопрос о возможной отставке тренера.

— У «Динамо» сложный старт сезона, несмотря на серьёзный бюджет от ВТБ. Вас это не беспокоит?
— Не знаю. Это тренер должен сказать, руководство команды. Должны, наверное, внедрять новые подходы, которые тренер планировал — перестраивать работу под него. Слушайте, нельзя так [быстро судить о работе Карпина]. Сыграли только несколько матчей. Сразу все побежали: «Ох, ах, беда какая». Пускай команда играет, новый тренер проявляет себя. В конце концов, разные периоды бывают у любой команды. Будто какая‑то трагедия случилась. Футбол — это игра, пускай играют.

— Карпин даже допускал свою отставку. Считаете, ему нужен кредит доверия?
— Да, человеку нужно дать время. И дело не в доверии, доверие есть: он известный тренер, в «Динамо» не с улицы пришёл. Мы все знаем его качества. Посмотрим, что из этого получится, — приводит слова Костина «Матч ТВ».

Напомним, по итогам семи стартовых туров Мир РПЛ «Динамо» находится на девятом месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Карпин и «Динамо» продолжают падать! В Махачкале провалилась полузащита сборной России
Карпин и «Динамо» продолжают падать! В Махачкале провалилась полузащита сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android