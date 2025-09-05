Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антон Миранчук раскрыл, какой совет дал Дмитрию Баринову насчёт клуба в Европе

Антон Миранчук раскрыл, какой совет дал Дмитрию Баринову насчёт клуба в Европе
Комментарии

Бывший полузащитник швейцарского «Сьона», а ныне игрок московского «Динамо» Антон Миранчук рассказал, какой совет дал хавбеку «Локомотива» Дмитрию Баринову насчёт клуба в Европе. Ранее сообщалось, что в услугах Баринова заинтересован греческий АЕК.

«Перекидывались парой слов. Сказал ему так: нужно ехать в тот клуб, у которого есть задачи бороться за что-то. Когда я переходил в «Сьон», наверное, не до конца знал, что команда вылетала ранее, какие места занимала.

И если ты едешь к своему тренеру, который тебя знает, если у этой команды большие задачи — почему нет?» — приводят слова Миранчука «Известия».

Материалы по теме
Антон Миранчук раскрыл, почему принял решение вернуться в Россию из швейцарского «Сьона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android