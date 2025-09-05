Антон Миранчук раскрыл, какой совет дал Дмитрию Баринову насчёт клуба в Европе

Бывший полузащитник швейцарского «Сьона», а ныне игрок московского «Динамо» Антон Миранчук рассказал, какой совет дал хавбеку «Локомотива» Дмитрию Баринову насчёт клуба в Европе. Ранее сообщалось, что в услугах Баринова заинтересован греческий АЕК.

«Перекидывались парой слов. Сказал ему так: нужно ехать в тот клуб, у которого есть задачи бороться за что-то. Когда я переходил в «Сьон», наверное, не до конца знал, что команда вылетала ранее, какие места занимала.

И если ты едешь к своему тренеру, который тебя знает, если у этой команды большие задачи — почему нет?» — приводят слова Миранчука «Известия».