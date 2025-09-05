Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
«На сборе несколько игроков падали в обморок». Гендиректор «Балтики» — о старте в РПЛ

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов ответил, как команде удалось продемонстрировать успешный старт в сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. После семи туров «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

— А как вы для себя отвечали на вопрос, каким образом вы это сделали? Ну, ваша команда.
— Я видел и знаю, как мы это сделали. Это мы сделали путём достаточно таких долгих, изнурительных, тяжёлых тренировок. На втором сборе в Сочи несколько игроков падали в обморок на тренировках. При мне падал Брайан Хиль, терял сознание, падал в обморок прямо на тренировке.

— Не было страшно?
— Было страшно. Но я понимал, насколько это изнурительно, насколько это тяжело, и, пройдя это, все понимали, что результат будет.

— С Андреем Викторовичем [Талалаевым] обсуждали? Его позиция?
— Естественно, у всех был такой некий испуг, но в любом случае мы понимали, что такие нагрузки. И они — те, кто эти нагрузки выдержат и тогда с нами пойдут далеко, и будут результаты, — сказал Измайлов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

