Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент махачкалинского «Динамо» высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров

Президент махачкалинского «Динамо» высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров
Аудио-версия:
Комментарии

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры о том, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено пять иностранцев на поле и 10 — в заявке команды.

«Лимит сегодня — это не совсем то, что нужно российскому футболу. Хотя бы в силу того, что мы и так находимся в определённой блокаде. Спорт, особенно футбол, — это серьёзный политический инструмент. И именно поэтому нашу сборную и клубы не допускают на международные соревнования. А к нам, несмотря на это, хотят приезжать футболисты из многих стран. Вот «Краснодар», в частности, приобрёл французских игроков.

И как можно в этой ситуации вводить ограничения на легионеров? В перспективе ужесточение лимита — это нормально. Через пару-тройку лет.

Но если такое решение будет принято в ближайшем будущем, уже со следующего сезона, понятно, что мы будем стараться соответствовать требованиям и искать варианты, куда пристроить «лишних» легионеров. Однако в текущем сезоне нам всё-таки надо укрепить состав ещё двумя квалифицированными футболистами по относительно невысокой цене. А кто это будет — иностранцы или россияне — зависит от соотношения цены и качества», — приводит слова Гаджиева официальный сайт махачкалинского «Динамо».

Материалы по теме
«Предложение «Спартака» было неприемлемым». Первое интервью c Пальцевым в «Краснодаре»
Эксклюзив
«Предложение «Спартака» было неприемлемым». Первое интервью c Пальцевым в «Краснодаре»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android