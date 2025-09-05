«Быстро договорились». В «Оренбурге» раскрыли детали перехода Ду Кейроса из «Зенита»

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин раскрыл детали перехода Ду Кейроса из «Зенита». Он признался, что договорённость по бразильцу была достигнута весьма быстро.

— Пока один из самых ярких трансферов — это Ду Кейрос. Как пришли к варианту с его арендой из «Зенита»?

— Наш спортивный отдел находится в постоянной работе, отсматривает потенциальных новичков, изучает текущее положение дел и все изменения на трансферном рынке. Мы искали усиление на позицию центрального полузащитника с определённым набором характеристик и в процессе этой работы получили информацию, что Ду Кейрос готов вернуться в Россию. Мы связались с «Зенитом», обсудили возможность «аренды» и достаточно быстро договорились, — приводит слова Волженкина Metaratings.