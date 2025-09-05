В «Балтике» высказались о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов отреагировал на новости о возможном изменении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге. Ранее сообщалось, что по новому лимиту может быть пять легионеров на поле при 10 в заявке.

«У нас достаточно много легионеров, но не настолько прям много-много. Мы не на верхней планке по лимиту на сегодняшний день.

Узнав о новости о том, что грядут такие изменения, мы, понятно, сконцентрировались на поиске и на покупке уже молодых игроков-россиян. Последние наши три подписания — как раз это россияне.

Резко менять мы ничего не будем. Мы понимаем общие правила игры, понимаем, что так будет у всех и, соответственно, из этого чуть-чуть откорректировали нашу стратегию», — сказал Измайлов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».