«Черноморец» объявил о назначении Вадима Евсеева на должность главного тренера

Пресс-служба новороссийского «Черноморца» объявила о назначении Вадима Евсеева на должность главного тренера первой команды, опубликовав соответствующее сообщение на официальном сайте клуба. В тренерский штаб Евсеева вошли помощник главного тренера Ильшат Файзуллин и тренер по физической подготовке Иван Штефко.

Напомним, Вадим Евсеев в сентябре 2024 года возглавил «Ленинградец», выступавший в дивизионе «А» Леон Второй лиги, подписав контракт до конца сезона-2024/2025 с возможностью продления. 25 мая 2025 года клуб и Евсеев прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Ранее российский специалист работал во главе «Уфы», «Шинника», «Факела» и некоторых других клубов.

«Черноморец» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала три очка за восемь матчей.