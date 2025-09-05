Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Черноморец» объявил о назначении Вадима Евсеева на должность главного тренера

«Черноморец» объявил о назначении Вадима Евсеева на должность главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба новороссийского «Черноморца» объявила о назначении Вадима Евсеева на должность главного тренера первой команды, опубликовав соответствующее сообщение на официальном сайте клуба. В тренерский штаб Евсеева вошли помощник главного тренера Ильшат Файзуллин и тренер по физической подготовке Иван Штефко.

Напомним, Вадим Евсеев в сентябре 2024 года возглавил «Ленинградец», выступавший в дивизионе «А» Леон Второй лиги, подписав контракт до конца сезона-2024/2025 с возможностью продления. 25 мая 2025 года клуб и Евсеев прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Ранее российский специалист работал во главе «Уфы», «Шинника», «Факела» и некоторых других клубов.

«Черноморец» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала три очка за восемь матчей.

Материалы по теме
Официально
Защитник «Оренбурга» перешёл в «Черноморец» на правах аренды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android