«Барселона» может не сыграть с «ПСЖ» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов

«Барселона», возможно, не успеет пройти лицензирование обновлённого стадиона «Спотифай Камп Ноу» до матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Об этом сообщает издание RMC Sport. Встреча команд состоится 1 октября.

По информации французского издания, сине-гранатовые готовятся вернуться на свой стадион в сентября в рамках чемпионата Испании. Такой сценарий возможен, несмотря на то что часть трибун будет закрыта. В таком случае максимальное число посетителей арены не будет превышать 27 000 человек.

Но УЕФА имеет другие стандарты к лицензированию спортивных сооружений. Президентская трибуна на момент первого домашнего матча «Барселоны» будет открыта только частично, а боковая трибуна, напротив, не будет эксплуатироваться, что не соответствует требованиям УЕФА для проведения телепередач.

Таким образом, есть вероятность, что «Барселона» проведёт свой домашний матч Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе, на котором команды уже встречались в 1/4 финала турнира в 2024 году. Тогда выездную победу одержал парижский клуб.