Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» может не сыграть с «ПСЖ» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов

«Барселона» может не сыграть с «ПСЖ» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона», возможно, не успеет пройти лицензирование обновлённого стадиона «Спотифай Камп Ноу» до матча с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Об этом сообщает издание RMC Sport. Встреча команд состоится 1 октября.

По информации французского издания, сине-гранатовые готовятся вернуться на свой стадион в сентября в рамках чемпионата Испании. Такой сценарий возможен, несмотря на то что часть трибун будет закрыта. В таком случае максимальное число посетителей арены не будет превышать 27 000 человек.

Но УЕФА имеет другие стандарты к лицензированию спортивных сооружений. Президентская трибуна на момент первого домашнего матча «Барселоны» будет открыта только частично, а боковая трибуна, напротив, не будет эксплуатироваться, что не соответствует требованиям УЕФА для проведения телепередач.

Таким образом, есть вероятность, что «Барселона» проведёт свой домашний матч Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе, на котором команды уже встречались в 1/4 финала турнира в 2024 году. Тогда выездную победу одержал парижский клуб.

Материалы по теме
Кто выиграет Лигу чемпионов: реактивная «Барселона», уставший «ПСЖ» или мечтающий Кейн?
Кто выиграет Лигу чемпионов: реактивная «Барселона», уставший «ПСЖ» или мечтающий Кейн?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android