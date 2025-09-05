Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Футбол Новости

Гендиректор «Балтики» назвал текущие задачи клуба

Гендиректор «Балтики» назвал текущие задачи клуба
Комментарии

Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов назвал задачи клуба на сезон-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. После семи туров «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» — одно очко.

«Это чёткое закрепление в Премьер-Лиге, попадание в первую десятку, но и дальше — больше. Плюс выстраивание, как я уже сказал, инфраструктуры. Мы сейчас сделали потрясающий магазин, мы очень хорошо работаем с мерчем, у нас огромная посещаемость. Калининградский болельщик — это что-то уникальное, могу сказать», — сказал Измайлов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

