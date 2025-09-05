Скидки
Гендиректор «Балтики» Измайлов: эмоциональность Талалаева — это большой плюс

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов назвал большим плюсом эмоциональность главного тренера команды Андрея Талалаева. Напомним, Талалаев возглавил калининградский клуб в 2024 году. По итогам семи туров Мир РПЛ сезона-2025/2026 «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков.

«Могу сказать, что его эмоции — это и плюсы, и минусы для клуба. Есть иногда моменты, когда мы получаем штрафы, недавно у нас был такой эпизод. Но есть и огромный момент, когда мы очень много получаем позитива, интереса и такой медийности.

Андрея Викторовича очень любят болельщики, очень любят калининградские болельщики, поэтому, наверное, всё-таки его эмоциональность — это большой плюс», — сказал Измайлов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

