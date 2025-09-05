Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Антон Миранчук ответил, не думает ли он, что «Сьон» оказался в нём разочарован

Аудио-версия:
Бывший полузащитник «Сьона», а ныне игрок московского «Динамо» Антон Миранчук ответил на вопрос, не думает ли он, что швейцарский клуб оказался в нём разочарован. Антон присоединился к «Сьону» в сентябре 2024-го, игроком «Динамо» он стал в летнее трансферное окно — 2025.

— Нет ощущения, что в тебе разочаровались?
— Не думаю. Изначально были громкие слова. Через время коммуникация с командой, с коллективом стала теплее, лучше.

— Что в Швейцарии тебе понравилось больше всего?
— Например, у нас были выезды на автобусе — постоянно смотрел на невероятно красивые места. Пейзажи, закаты, виды — это просто замечательно. Банально, но продукты и дороги там очень хорошие, — приводят слова Миранчука «Известия».

Антон Миранчук раскрыл, какой совет дал Дмитрию Баринову насчёт клуба в Европе
