Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Президент «Оренбурга» ответил, есть ли у клуба право выкупа Ду Кейроса из «Зенита»

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин ответил, есть ли у клуба право выкупа бразильского полузащитника Ду Кейроса у «Зенита».

— Очень важна для нас реакция самого футболиста на переход. Сразу стало понятно, что игрок едет в «Оренбург» не отбывать номер, как некоторые сразу успели сказать, а работать, показывать себя и приносить пользу команде. Ду Кейрос – качественный футболист, который, уверен, поможет нам в этом сезоне. Некоторые свои качества он уже показал в дебютной игре с «Зенитом» в Кубке.

– Рассчитываете ли на Ду Кейроса в более долгосрочной перспективе, чем один сезон? Есть ли у вас право выкупа?
– Права выкупа нет. Что касается долгосрочной перспективы, это покажет сезон. Посмотрим, как он себя будет чувствовать и как будет складываться наше взаимодействие, — цитирует Волженкина Metaratings.

