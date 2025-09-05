«Необходимо развивать воспитанников клубной академии». Зырянов — о своей работе в «Зените»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов рассказал о своих задачах в клубе. Зырянов сменил на посту председателя правления сине-бело-голубых Александра Медведева.

«Помимо главной команды, на мне ещё и вопросы, связанные с жизнедеятельностью клуба. Задачи в РПЛ нужно выполнять, но при этом необходимо развивать воспитанников клубной академии», — приводит слова Зырянова «РИА Новости Спорт».

Напомним, первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026 занимает «Краснодар» (16). На второй строчке находится ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает калининградская «Балтика» (15). «Зенит» (12) — пятый.