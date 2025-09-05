Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Сборная России объявила состав на выездной товарищеский матч с Катаром

Сборная России объявила состав на выездной товарищеский матч с Катаром
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал заявку сборной России на выездной товарищеский матч с Катаром. В состав вошли 24 игрока — ряд других футболистов был отцеплен от сборной после матча с Иорданией (0:0). Игра с Катаром состоится 7 сентября в Эр-Райяне.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
07 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Катар
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Евгений Ставер («Рубин», Казань), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург).

Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все – ЦСКА, Москва), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Илья Самошников («Спартак», Москва).

Полузащитники: Данил Глебов, Антон Миранчук (оба – «Динамо», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Дмитрий Воробьёв («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Иван Сергеев («Динамо», Москва).

Отмечается, что Александр Максименко, Руслан Литвинов, Илья Вахания, Александр Черников и Кирилл Глебов не примут участия в матче в Катаре и вернутся в расположение своих клубов.

Алим Зумакулов: сборной России с Катаром будет легче, чем с Иорданией
