Равиль Измайлов назвал место «Балтики» по бюджету в РПЛ

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов назвал место калининградского клуба по бюджету в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Маленький бюджет у «Балтики»? Небольшой. Но относительно того места, которое мы сейчас занимаем, маленький. Относительно всех 16 клубов я могу сказать, что, наверное, наш бюджет в нижней части.

Это последняя пятёрка команд? Да. 10-12, наверное. 11-12-е место», — сказал Измайлов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, по итогам семи стартовых туров «Балтика» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Андрея Талалаева набрала 15 очков и отстаёт от лидирующего «Краснодара» всего на одно очко.

