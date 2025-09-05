Скидки
Антон Миранчук признался, что получал в «Сьоне» не сильно меньше, чем в «Локомотиве»

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Сьона», а ныне игрок московского «Динамо» Антон Миранчук рассказал, что в швейцарском клубе он получал не намного меньше, чем в «Локомотиве». Антон присоединился к «Сьону» в сентябре 2024-го, игроком «Динамо» он стал в летнее трансферное окно — 2025.

— А переговоры со «Сьоном» и с «Локо» шли параллельно?
— Нет, такого не было. «Сьон» был в конце самом. Контракт я подписал в сентябре.

— Ты уезжал из «Локомотива» в Швейцарию на зарплату сильно ниже...
— Не сильно. Но финансовый фактор роли не играл. Это всё затянулось, потому что я думал, что для меня смогут найти что-то подходящее. Вот и всё, — приводят слова Миранчука «Известия».

Всего на счету Миранчука два гола и три результативные передачи за «Сьон» в 25 матчах чемпионата Швейцарии. В Мир Российской Премьер-Лиге 29-летний игрок забил 37 голов и отдал 25 результативных передач в 163 встречах за «Локомотив».

