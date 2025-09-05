Галоян: у меня уже был подписан контракт с ЦСКА, но всё зависело от руководства клуба

Бывший полузащитник калининградской «Балтики» Артур Галоян вспомнил свой просмотр в ЦСКА и рассказал, почему переход не состоялся.

«Конечно, просмотр в ЦСКА вспоминаю с теплотой. Там случилась интересная история, поэтому где-то и жалею, что не получилось. Это зависело не от меня, а от руководства ЦСКА. У меня уже был подписан контракт. Я ехал к Ивице Оличу, но за день до сборов его убрали, и я всё равно поехал туда уже к Алексею Березуцкому», — сказал Галоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент хавбек выступает в Первой лиге за московское «Торпедо». После восьми проведённых матчей его команда занимает 16-е место в турнирной таблице и располагается в зоне вылета. В активе команды пять набранных очков.