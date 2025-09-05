Скидки
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

В «Зените» связали уровень РПЛ с игрой Дугласа Сантоса и Луиса Энрике за сборную Бразилии

Комментарии

Советник председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев оценил игру футболистов команды Дугласа Сантоса и Луиса Энрике за сборную Бразилии. Футболисты сине-бело-голубых сыграли за «селесао» в матче 17-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Чили (3:0).

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 17-й тур
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Чили
1:0 Эстевао – 38'     2:0 Пакета – 72'     3:0 Гимарайнс – 76'    

«Поздравляю ребят с победой и успешной игрой! У Дугласа, сыгравшего весь матч, предголевая передача, а у Луиса, отыгравшего полчаса, голевой пас после виртуозного прохода, причём слева.

Это отражение класса обоих футболистов и уровня нашего чемпионата, без которого они бы не могли так играть. Удачи в следующем матче, хоть он и ничего не решает», — приводит слова Медведева Metaratings.

