В «Зените» связали уровень РПЛ с игрой Дугласа Сантоса и Луиса Энрике за сборную Бразилии

Советник председателя правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев оценил игру футболистов команды Дугласа Сантоса и Луиса Энрике за сборную Бразилии. Футболисты сине-бело-голубых сыграли за «селесао» в матче 17-го тура южноамериканского отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с Чили (3:0).

«Поздравляю ребят с победой и успешной игрой! У Дугласа, сыгравшего весь матч, предголевая передача, а у Луиса, отыгравшего полчаса, голевой пас после виртуозного прохода, причём слева.

Это отражение класса обоих футболистов и уровня нашего чемпионата, без которого они бы не могли так играть. Удачи в следующем матче, хоть он и ничего не решает», — приводит слова Медведева Metaratings.