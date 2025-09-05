Тульский «Арсенал» объявил о возвращении Резиуана Мирзова

Пресс-служба тульского «Арсенала» объявила о переходе в клуб крайнего полузащитника Резиуана Мирзова. Ранее 32-летний футболист играл за «Арсенал» с 2018 по 2019 год.

Мирзов — воспитанник «Спартака» Нальчик. Сезон-2024/2025 опытный футбол провёл в подмосковных «Химках». По итогам восьми туров Лиги Pari нынешней кампании «Арсенал» набрал 13 очков и располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

Лидирует екатеринбургский «Урал» с 19 очками, следом с тем же количеством очков идёт воронежский «Факел». В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «КАМАЗ» (17) и костромской «Спартак» (17). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал три очка за восемь игр.