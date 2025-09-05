Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тульский «Арсенал» объявил о возвращении Резиуана Мирзова

Тульский «Арсенал» объявил о возвращении Резиуана Мирзова
Комментарии

Пресс-служба тульского «Арсенала» объявила о переходе в клуб крайнего полузащитника Резиуана Мирзова. Ранее 32-летний футболист играл за «Арсенал» с 2018 по 2019 год.

Мирзов — воспитанник «Спартака» Нальчик. Сезон-2024/2025 опытный футбол провёл в подмосковных «Химках». По итогам восьми туров Лиги Pari нынешней кампании «Арсенал» набрал 13 очков и располагается на седьмом месте в турнирной таблице.

Лидирует екатеринбургский «Урал» с 19 очками, следом с тем же количеством очков идёт воронежский «Факел». В зоне стыковых матчей за выход в Мир РПЛ находятся «КАМАЗ» (17) и костромской «Спартак» (17). Замыкает турнирную таблицу новороссийский «Черноморец», который набрал три очка за восемь игр.

Материалы по теме
Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 8-го тура и турнирная таблица
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android