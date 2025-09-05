«100% справится». Горшков высказался о назначении Игоря Осинькина в «Сочи»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков, ранее выступавший за «Крылья Советов», высказался о назначении экс-наставника самарцев Игоря Осинькина на пост главного тренера «Сочи».

«Игорю Осинькину написал. Поздравил его с назначением в «Сочи». Видел его недавно на матче «Локомотива». Пообщались тепло. Думаю, что интересная команда будет.

100%, что Игорь Витальевич справится. Если помнишь, когда «Крылья» вышли в РПЛ, то первые три тура были поражения. Дальше — ничья. В принципе было такое же положение. Потом пять побед в шести матчах, и команда уже в середине таблицы. Думаю, что у них всё хорошо будет», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.