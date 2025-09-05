Скидки
Главная Футбол Новости

В «Оренбурге» прокомментировали трансфер Ивана Игнатьева

В «Оренбурге» прокомментировали трансфер Ивана Игнатьева
Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин прокомментировал трансфер нападающего Ивана Игнатьева из алжирской «Кабилии».

– Вы объявили о переходе Ивана Игнатьева. Что можете сказать об этом игроке?
– Переговоры с «Кабилией» шли достаточно долго, но, к счастью, закончились успешно, и Иван стал игроком «Оренбурга». С самим футболистом договорились быстро. Тренер и спортивный директор поговорили с Иваном, и за несколько дней мы пришли к соглашению.

Конечно, мы знаем прошлое Ивана, про некоторые сложности, которые происходили у него в карьере. Вместе с тем, он многое переосмыслил, стал старше, обстоятельства заставили его несколько иначе взглянуть на свой дальнейший путь в футболе. Согласитесь, то, что он после целого ряда неудач не опустил руки, а поехал играть в чемпионат Армении, а затем в Алжир, говорит о многом. Игнатьев – игрок с большими возможностями, ни для кого не секрет.

Безусловно, подписание договора с Иваном важно и в свете лимита на легионеров, об изменении которого всё чаще говорят в последнее время, — приводит слова Волженкина Metaratings.

