Главная Футбол Новости

Литвинов: после игры с «Зенитом» у «Спартака» дела чуть изменились, всё стало налаживаться

Литвинов: после игры с «Зенитом» у «Спартака» дела чуть изменились, всё стало налаживаться
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что после матча 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:2) дела у красно-белых стали налаживаться. Также футболист поделился эмоциями от выступлений в составе клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 5-й тур
16 августа 2025, суббота. 17:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 15'     1:1 Маркиньос – 18'     2:1 Фернандеш – 38'     2:2 Соболев – 63'    
Удаления: нет / Сантос – 51'

«Думаю, что мы потеряли много очков из‑за глупых ошибок, потери концентрации. Считаю, что после матча с «Зенитом» у нас дела чуть изменились, всё стало налаживаться. Понятно, что с «Сочи» получилась неоднозначная игра, но такие игры бывают. Главное, что нам удалось набрать три очка.

У меня папа заядлый болельщик «Спартака». Он мне привил любовь к клубу. Для меня выступление за «Спартак» является огромным счастьем. Рад, что могу играть за клуб», — сказал Литвинов в эфире «Матч ТВ».

После семи туров Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые заработали 11 очков и занимают шестое место. В следующем туре чемпионата России команда Деяна Станковича встретится с московским «Динамо». Игра РПЛ состоится 13 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск.

