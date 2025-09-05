Литвинов: после игры с «Зенитом» у «Спартака» дела чуть изменились, всё стало налаживаться

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что после матча 5-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (2:2) дела у красно-белых стали налаживаться. Также футболист поделился эмоциями от выступлений в составе клуба.

«Думаю, что мы потеряли много очков из‑за глупых ошибок, потери концентрации. Считаю, что после матча с «Зенитом» у нас дела чуть изменились, всё стало налаживаться. Понятно, что с «Сочи» получилась неоднозначная игра, но такие игры бывают. Главное, что нам удалось набрать три очка.

У меня папа заядлый болельщик «Спартака». Он мне привил любовь к клубу. Для меня выступление за «Спартак» является огромным счастьем. Рад, что могу играть за клуб», — сказал Литвинов в эфире «Матч ТВ».

После семи туров Мир Российской Премьер-Лиги красно-белые заработали 11 очков и занимают шестое место. В следующем туре чемпионата России команда Деяна Станковича встретится с московским «Динамо». Игра РПЛ состоится 13 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:45 мск.