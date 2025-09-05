Стало известно, что сказал Рюдигер игрокам сборной Германии после поражения от Словакии

Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер выступил с эмоциональной речью в раздевалке после того, как немецкая национальная команда уступила Словакии в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года (0:2). Об этом сообщает Bild.

«Сейчас нам необходимо действовать как одна команда. Мы сможем выбраться из этой ситуации только вместе. Никто не сможет помочь нам, кроме нас самих. Мы сможем сделать это только сообща и в духе единства», — приводит слова Рюдигера источник.

После одного матча европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Словакии набрала три очка и занимает второе место в квартете А. Немецкая национальная команда не заработала ни одного очка.

