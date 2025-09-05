Стало известно, что сказал Рюдигер игрокам сборной Германии после поражения от Словакии
Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер выступил с эмоциональной речью в раздевалке после того, как немецкая национальная команда уступила Словакии в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года (0:2). Об этом сообщает Bild.
ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
2 : 0
Германия
1:0 Ганцко – 42' 2:0 Стрелец – 55'
«Сейчас нам необходимо действовать как одна команда. Мы сможем выбраться из этой ситуации только вместе. Никто не сможет помочь нам, кроме нас самих. Мы сможем сделать это только сообща и в духе единства», — приводит слова Рюдигера источник.
После одного матча европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Словакии набрала три очка и занимает второе место в квартете А. Немецкая национальная команда не заработала ни одного очка.
