«Обстановка была враждебной». Почеттино — о периоде Месси в «ПСЖ»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о неблагоприятной обстановке вокруг экс-нападающего парижской команды Лионеля Месси во время нахождения игрока во французском гранде.

«В случае с Лео во Франции была очень враждебная атмосфера. Он приехал без предсезонной подготовки, после сильного эмоционального потрясения. Это было непросто. По крайней мере, мне было больно на это смотреть, потому что атмосфера была неблагоприятной для него — очень агрессивной. Но мне нравилось, что у меня в команде есть такой футболист», — приводит слова Почеттино Goal со ссылкой на подкаст El Cafelito.

Почеттино занимал должность главного тренера «ПСЖ» с января 2021 года по июль 2022 года. Месси выступал в составе парижской команды с 2021 по 2023 год.

