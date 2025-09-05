Украина — Франция: онлайн-трансляция матча отборочного турнира к ЧМ-2026 начнётся в 21:45
Сегодня, 5 сентября, состоится матч 1-го тура отборочного турнира к чемпионату мира — 2026, в котором встретятся сборные Украины и Франции. Команды, выступающие в группе D, будут играть на стадионе «Тарчиньски Арена» (Вроцлав, Польша). Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.
ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 1-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Украина
Не начался
Франция
Помимо Украины и Франции, в группе D также выступают национальные команды Азербайджана и Исландии.
Последние две встречи между сборными Украины и Франции прошли в 2021 году. Оба матча завершились вничью с одинаковым счётом — 1:1.
